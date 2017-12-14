Лишь пять компаний в мире стоят дороже: капитализация криптовалют превысила $500 миллиардов
09:17, 14 декабря 2017Фондовый рынок
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Капитализация рынка криптовалют за полтора месяца выросла на $300 миллиардов.
Иллюстрация REUTERS
Суммарная капитализация существующих в мире криптовалют за полтора месяца выросла более чем на $300 млрд и сейчас составляет свыше $500 млрд, следует из данных CoinMarketCap, передает RNS.
1 ноября капитализация криптовалют впервые достигла отметки в $200 млрд.
По состоянию на утро показатель, по данным CoinMarketCap, составляет $510,8 млрд.
В мире есть только пять компаний, чья капитализация превысила $500 млрд: Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook и Amazon.
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