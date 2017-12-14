Лишь пять компаний в мире стоят дороже: капитализация криптовалют превысила $500 миллиардов

Суммарная капитализация существующих в мире криптовалют за полтора месяца выросла более чем на $300 млрд и сейчас составляет свыше $500 млрд, следует из данных CoinMarketCap, передает RNS.

1 ноября капитализация криптовалют впервые достигла отметки в $200 млрд.

По состоянию на утро показатель, по данным CoinMarketCap, составляет $510,8 млрд.

В мире есть только пять компаний, чья капитализация превысила $500 млрд: Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook и Amazon.