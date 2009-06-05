Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,23%

По результатам торгов в пятницу, 5 июня, индекс ПФТС вырос на 0,23% – до 457,43 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 10 млн. грн.

Индекс акций (UX) Украинской Биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,48% – до 1141,37 пункта. Общий объем сделок на Украинской Бирже составил 4 млн. 414 тыс. грн.