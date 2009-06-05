Компания ImenaUA досрочно погасила 8 тыс. облигаций

Компания ImenaUA (ТМ MiroHost.net) досрочно погасила 8 тыс. облигаций на сумму более 8 млн. грн., сообщили УНИАН в компании.

Как отметил директор компании ImenaUA Павел Блоцкий, «несмотря на экономический кризис, компания досрочно погасила 8 тыс. облигаций на сумму свыше 8 млн. грн. из 10 млн. грн., привлеченных в 2008 году сроком на три года».

Он также сообщил, что крупнейшему отечественному регистратору доменных имен Imena.UA исполнилось восемь лет, и на сегодняшний день компания занимает более 35% рынка доменных регистраций в нашей стране, «что свидетельствует о долговременной стабильности рыночных позиций компании».

По словам президента компании ImenaUA/MiroHost.net Александра Ольшанского, к своему восьмилетию компания запустила новый хостинговый проект – сервис для начинающих профессионалов GigaHost.ua. Он отметил, что тарифные планы будут ориентированы на энтузиастов в области веб-технологий – «достаточно много ресурсов за скромные деньги», при этом пользователи имеют возможность «получить по доступной цене услугу корпоративного уровня качества».

Справка УНИАН. Компания Imena.UA – украинский национальный регистратор доменных имен. Компания создана в 2001 году, специализируется на регистрации доменных имен и торговых марок, а также является крупнейшим в Украине хостинг-провайдером. Компания Imena.UA является ICANN-аккредитованным регистратором и входит в группу компаний Internet Invest, наряду с Mail.UA, Украинской баннерной сетью (banner.kiev.ua), рекламным агентством PingWin (pingwin.ua) и проектом Parking.ua