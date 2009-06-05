Phoenix Capital: украинский фондовый рынок ждет коррекция

На украинском фондовом рынке в ближайшее время ожидается коррекция, поскольку ценные бумаги существенно переоценены, отмечают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital.

«Ралли на украинском фондовом рынке подошло к концу. С 12 мая по 2 июня индекс Украинской биржи вырос лишь на 4,8%, индекс ПФТС – на 4,3%. Средний дневной объем торгов с 12 мая по 2 июня снизился почти вдвое по сравнению с апрелем - до 1,2 млн. долларов. В ближайшее время на рынке акций произойдет коррекция, так как акции «перекуплены». Более того, украинский рынок может стать лидером коррекции при появлении негативных новостей, так как он рос быстрее других развивающихся рынков в марте-мае, – говорится в отчете инвесткомпании.

Коррекция, по мнению аналитиков, начнется с бумаг банковского сектора. «Акции отечественных банков, торгующихся на Украинской бирже, в первую очередь, "Райфайзен Банка Аваль", "Укрсоцбанка" и банка "Форум", очень переоценены и крайне чувствительны к негативным новостям. Мультипликатор P/B (демонстрирующий соотношение рыночной капитализации компании и собственного капитала) достиг отметки 0,74 для USCB, 1,39 для BAVL и 0,66 для FORM. «Это довольно высокие показатели для банков, до сих пор не полностью сформировавших резервы под так называемые «плохие кредиты», – считает аналитик Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

"Основные игроки уже готовы к снижению. Цены акций остаются стабильными лишь в отсутствие катализатора, которым могут стать как негативные новости мировых рынков, так и политическая нестабильностью или очередной виток девальвации гривни", – говорится в отчете инвесткомпании.