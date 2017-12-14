Реорганизация госкомпаний: создана комиссия по "Укрэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности создало комиссию по реорганизации госкомпании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" в частное акционерное общество. Об этом говорится в опубликованном приказе ведомства №728 от 5 декабря 2017 года.

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"Образовать комиссию по реорганизации (преобразованию) государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго"… Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию, о принятом решении по реорганизации "Укрэнерго" в частное акционерное общество", - говорится в тексте сообщения.

В документе также указывается, что комиссия должна разработать план преобразования предприятия, провести оценку его имущества, подготовить проект нового статута "Укрэнерго" (уже как частного акционерного общества), обеспечить взыскание дебиторской задолженности компании.

Согласно документу, в состав комиссии вошли представители Минэнергоугля, самой компании "Укрэнерго" и Фонда госимущества.

Также министерство опубликовало приказ №720 от 1 декабря 2017 года, согласно которому был отменен ранее принятый документ о конкурсном отборе на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго", таким образом, ведомство приостановило процесс корпоратизации энергетической компании.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов и преобразование госпредприятий в акционерные общества. Предполагается, что это позволит изолировать госпредприятия от политического влияния и упростит доступ компаний к международному рынку капитала.

В середине апреля 2017 года Минэкономразвития сообщило, что уже началась подготовка к созданию набсоветов на 5 государственных предприятиях: "Международный аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

В конце ноября представители Минэнергоугля сообщали о намерении выпустить акции (100% в государственной собственности) "Укрэнерго".

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.