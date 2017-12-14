В Фонде госимущества назвали условие возврата "Укртелекома" государству

Фонд государственного имущества не начнет процесс возврата пакета акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" государству до рассмотрения судом кассационной жалобы компании "ЕСУ", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, по поводу сохранения акций оператора в ее собственности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

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"У "Укртелекома" есть 10 дней на обжалование, то есть на подачу кассации. Они уже заявили о том, что планируют подать, а может уже подали. Начало процесса возврата (пакета акций - УНИАН) до решения кассационной инстанции создаст ряд процессуальных трудностей. До конца года пройти кассационную инстанцию не получится, но мы рассчитываем, что в январе будет решение, и мы его выполним", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что дальнейшие действия с "Укртелекомом" зависят от решения Кабинета министров.

"Или на повторную приватизацию, или оставить в госсобственности на балансе профильного министерства", - добавили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

В Фонде госимущества сообщили, что компания "ЕСУ" не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 миллионов долларов в течение 5 лет в развитие предприятия, из-за чего фондом был инициирован иск о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома".

По решению суда со счетов "ЕСУ" должна быть взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривень, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций "Укртелекома".

12 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании "ЕСУ" на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания-оператор фиксированной связи "Укртелеком".

В компании "ЕСУ" сообщили о намерениях подать кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

Справка УНИАН. В 2011 году компанию "Укртелеком" выкупила компания ESU ("ЕСУ"), заплатив 10,57 миллиарда гривень за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

В 2015 году Комиссия Верховной Рады по приватизации поручила тогдашнему главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации "Укртелекома".

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 миллиона клиентов.