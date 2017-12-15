Disney покупает часть 21st Century Fox за 52,4 миллиарда долларов

Одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company покупает часть компании 21st Century Fox, включая кино- и телестудии, а также кабельные операции и международные телеактивы за 52,4 млрд долларов.

Соответствующее соглашение одобрено в четверг, 14 декабря, сообщают Deutsche Welle и Би-Би-Си.

Отмечается, что среди прочего, Disney получит права на вещателей Sender FX, National Geographic и стриминговый сервис Hulu.

Disney также получает активы, принадлежащие Fox: 39% спутникового канала Sky, киностудию 20th Century Fox, канал National Geographic и подконтрольные медиакомпании в других странах.

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Вместе с этим компании Disney перейдут права на популярные франшизы, куда, в числе прочих, входят "Люди Икс", "Аватар", "Симпсоны", добавляет Би-Би-Си.

Также Disney возьмет на себя долговые обязательства 21st Century Fox на сумму около 13,7 млрд долларов. Соглашение еще должны утвердить акционеры обеих компаний и регулятивные органы. Ожидается, что соглашение будет подписано через год-полтора.

Непосредственно перед заключением сделки 21st Century Fox выделит в отдельную компанию ряд активов, в том числе телевизионную сеть Fox Broadcasting, а также телеканалы Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network.

Новая компания будет принадлежать акционерам 21st Century Fox.

Антимоннопольные службы США проверяют эту сделку на предмет соблюдения плюрализма в медиа.

Как отмечает Би-Би-Си, продажа группы компаний Fox прервет полувековое расширение бизнеса 86-летнего медиамагната Руперта Мердока.

В 21 год он получил в наследство от отца австралийскую газету, создав после этого крупнейшую в мире медиаимперию.

Теперь Мердок от скупки активов переходит к продаже. Это неожиданный шаг, так как предполагалось, что бизнесмен передаст их своим сыновьям, Джеймсу и Лаклану.