Фондовые рынки Европы понизились

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в понедельник, 8 июня, продемонстрировали спад на 0,75-1,42% на фоне низкой активности инвесторов, решивших закрепить прибыль последних торговых сессий прошлой недели, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,75% - до отметки 4405,22 пункта.

Германский DAX в понедельник понизился на 1,42%, достигнув 5004,72 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 1,48% - до 3289,66 пункта.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации.

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).