Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник, 8 июня, изменились разнонаправленно на фоне опасения инвесторов, что уровень фондовых котировок, которые росли последние несколько недель, не отражают реального положения дел в экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Возникли опасения, что оптимизм по отношению к мировой экономике превзошел экономическую реальность, что сказалось на стратегии инвесторов в начале недели", - заявил специалист аналитического отдела компании Charles Schwab & Co.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,01%, достигнув 8764,11 пункта.

S&P 500 в понедельник понизился на 0,10%, достигнув 939,12 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,38% - до 1842,40 пункта.