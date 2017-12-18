Суд разрешил "Укртелекому" не выплачивать долг "Ощадбанку"

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск "Укртелекома" к "Ощадбанку" о расторжении договора купли-продажи ценных бумаг и разрешил "Укртелекому" не выплачивать 1 миллиард гривень по выпущенным облигациям в пользу "Ощадбанка".

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Об этом говорится в решении суда, принятом 27 ноября и опубликованном на сайте исполнительной службы.

"Разорвать вследствие существенного изменения обстоятельств договор купли-продажи ценных бумаг от 15.09.2015, заключенный между "Укртелекомом" и Публичным акционерным обществом "Государственный сберегательный банк Украины", - говорится в сообщении.

Также суд признал прекращенными с 12.05.2016 обязательства "Укртелекома" по договору купли-продажи ценных бумаг.

"Признать остановленными с 12.05.2016 обязательства ПАО "Укртелеком" по договору купли-продажи ценных бумаг от 15.09.2015 в части: выдачи распоряжения о зачислении облигаций серии "С", эмитентом которых является "ЕСУ", в количестве 1 миллион штук...; в части оплаты общей стоимости облигаций серии "С" в количестве 1 миллион штук, ...(которая состоит из номинальной стоимости (1 миллиард гривень) и накопленного процентного дохода на номинальную стоимость одной ценной бумаги по состоянию на день оплаты...", - говорится в решении суда.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания "ЕСУ" (ESU) выкупила оператора "Укртелеком", заплатив 10,57 миллиарда гривень за 92,79% акций. Эту покупку частично профинансировали два государственных банка.

В конце апреля 2013 года "Укрэксимбанк" приобрел облигации ESU номинальной стоимостью 2,24 миллиарда гривень. В то же время "Ощадбанк" приобрел облигации ESU номиналом около 2 миллиардов гривень.

Срок обращения облигаций ESU заканчивался еще в 2015 году, но компания отсрочила погашение до марта 2017 года, однако в марте так и не погасила их.

В мае 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании "ЕСУ" и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 миллиарда гривень.

14 сентября хозсуд Киева на год отсрочил выплату долга "Укртелекома" перед "Ощадбанком" в размере 851 миллион гривень.