Фонд госимущества назвал сроки продажи ОПЗ и "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в феврале 2018 года в очередной раз осуществить попытку продажи 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), а в июне - госпакета акций (78,3%) государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

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Соответствующий план-график выставления объектов на продажу в 2018 году утвержден приказом Фонда госимущества от 13 декабря и опубликован в газете "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, осенью 2018 года, в случае одобрения правительством, Фонд госимущества также запланировал продажу контрольных пакетов акций энергокомпаний: "Запорожьеоблэнерго" (60,3%), "Николаевоблэнерго" (70%), "Харьковоблэнерго" (65%) – в сентябре, "Хмельницкоблэнерго" (70%), и "Черкассыоблэнерго" (46%), "Тернопольоблэнерго" (51%) – в октябре.

Также Фонд госимущества в январе планирует выставить на продажу 99,8% акций "Херсонской ТЭЦ", а в феврале, кроме ОПЗ, запланирован конкурс по продаже 68% "Запорожского алюминиевого комбината", в апреле – 99,9% акций "Николаевской ТЭЦ" и 99,99% "Сумыхимпрома".

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2018 году планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 миллиарда гривень.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривень, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составляет чуть больше 1% от запланированных 17 миллиардов гривень в бюджете страны на 2016 год. В 2017 году также было запланировано получить от приватизации госпредприятий 17 миллиардов гривень.

Согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство планировало инициировать приватизацию "Турбоатома", "Центрэнерго" и "Укрспирта" до конца сентября 2017 года. Правительство Украины, тем не менее, отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации.