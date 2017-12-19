Минфин рассчитывает в следующем году одолжить на внешних рынках $2 миллиарда

Министерство финансов Украины рассчитывает в следующем году получить на внешних рынках у коммерческих кредиторов порядка 2 млрд долл., заявил на брифинге заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Буца.

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«Порядка 2 млрд долл. коммерческих заимствований. Но мы будем смотреть на рынок и объем средств, который мы сможем получить у официальных кредиторов», - сказал Буца.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. под 7,375% годовых. Этот выпуск стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

По оценкам Национального банка, Украина должна рефинансировать свыше 20 млрд долл. валютных долгов в течение 2018-2020 годов, что без активного сотрудничества с международными финансовыми организациями будет проблематично.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за октябрь 2017 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,75 млрд долл., или на 1%, до 76,29 млрд долл. США по состоянию на 31 октября.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 3,59 млрд грн, или на 0,2%, до 2,047 трлн грн.

Согласно приведенным данным, с начала года - за январь-октябрь - государственный и гарантированный государством долг вырос 5,32 млрд, или на 7,5% в долларовом эквиваленте, на 116,97 млрд, или на 6,1% - в гривневом эквиваленте.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 трлн грн.