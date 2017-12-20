Долг растет: Минфин 19 декабря снова одолжил деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины 19 декабря на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 459,530 млн грн и 402,098 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 91 и 154 дня со средневзвешенной доходностью 16% и 15,95% годовых соответственно.

Средства в долларах поступили от размещения облигаций на 175 и 784 дня с доходностью 5% и 5,4% соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 11,667 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в ходе аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в январе-ноябре 2017 года привлекло в госбюджет 27,697 млрд грн и 1,382 млрд долл.

По состоянию на 19 декабря, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 724,965 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 50% их общего объема.