Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 9 июня, продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне опасений инвесторов по поводу возможного повышения ставки рефинансирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, на фондовый рынок США повлияла также информация о том, что некоторые крупнейшие банки планируют возвратить финансовую помощь, полученную в качестве стабилизационного пакета в период кризиса.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,02%, достигнув 8763,06 пункта.

S&P 500 во вторник вырос на 0,35%, достигнув 942,43 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,96% - до 1860,13 пункта.