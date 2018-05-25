Новые условия МВФ, или Кризис не собирается на попятные…

Недавнее ослабление МВФ условий сотрудничества с Украиной и Венгрией свидетельствует о том, что глобальный кредитор извлек ценные уроки из азиатского кризиса, и отображает осознание того, что перспективы роста сейчас намного слабее, чем в последнем квартале 2008 г.…

МВФ: леопард изменил окраску?

Международный валютный фонд (МВФ), очевидно, наслаждается своим новым статусом глобальной организации, которой поручили незавидную но, вместе с тем, благородную миссию спасения мира от экономического и финансового краха. Сейчас зачастую слышны заявления директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана, что фонд «вернулся». И хотя апрельская встреча Большой двадцатки (G-20) повысила финансовую мощь организации, обеспечивая МВФ достаточными ресурсами для того, чтобы он мог поиграть своими монетарными мышцами, многие все же не уверены в интеллектуальном потенциале и мудрости фонда в борьбе с самым масштабным экономическим спадом за последние 50 лет.

Майское смягчение требований МВФ по программам сотрудничества с Украиной и Венгрией, и, в частности, разрешение заложить больший дефицит бюджета, чем было запланировано ранее, спровоцировало опасения, что МФВ поддается давлению правительств, подрывая силу необходимых законодательных изменений и, как следствие, отходит от идеи проповедования макроэкономической праведности даже во времена суровых невзгод. Но подобную критику можно назвать необоснованной.

Сравнение рекомендуемых МВФ мероприятий, предписанных Таиланду в 1997 году (до 1997 Таиланд считался надежным и привлекательным местом для капиталовложений, но затем эта репутация была подорвана. Частично финансовый кризис вспыхнул из-за накопившихся тяжелых долговых обязательств, но также и вследствие спада экспорта, который привел к кризису платежей. Программа макроэкономической стабилизации МВФ для Таиланда в 1997 году базировалась на трех основных положениях: государственном финансировании, изменениях макроэкономической политики и структурных реформах) с рекомендациями Украине и Венгрии, свидетельствует о том, что МВФ вынес урок из своих прошлых ошибок и хочет продемонстрировать - его условия разумны и целенаправленны.

Вновь обретенная гибкость в Украине и Венгрии

Опыт азиатского кризиса изобилует важными уроками. А именно: слабость финансового сектора может подорвать макроэкономические показатели и направить в обратную сторону потоки капитала; ужесточение монетарной политики эффективно, но само по себе не дает результатов; ужесточение фискальной политики необходимо только когда приемлемый уровень задолженности вызывает беспокойство; а также то, что одна программа не может подходить всем.

Недавно внимание рынка привлекли новости о том, что МВФ был очень гибок в своем рецепте фискального регулирования для Украины, где Фонд согласился на целевой фискальный дефицит в размере 4% ВВП на 2009 г., в отличие от предположения о сбалансированном бюджете, которое содержится в изначальном варианте программы, датированной ноябрем 2008 г. Аналогичным образом во время второго рассмотрения программы сотрудничества МВФ с Венгрией размер фискального дефицита был увеличен до 3,9% ВВП с 2,9% в октябре 2008 г.

Эти ослабления согласованных ранее фискальных позиций свидетельствуют о том, что МВФ извлек уроки из ошибки, допущенной во время азиатского кризиса. Эти изменения также отображают осознание того, что перспективы роста сейчас намного слабее, чем в последнем квартале 2008 г. В случае с Украиной МФВ прогнозирует сокращение ВВП, как минимум, на 8%, по сравнению с 3% ранее. В случае с Венгрией изменения прогнозов развития экономики еще более значительны: от падения в 1% ранее, до 6,7% во время майского рассмотрения программы сотрудничества. На фоне глубокой и продолжительной рецессии настойчивые требования сохранения ранее согласованных фискальных целей, бесспорно, ещё более усугубили бы негативные тенденции.

Даже при таком, в целом, равномерном подходе к занятию более гибкой позиции в регионе (Латвии, скорее всего, также разрешат реализовать более мягкий вариант фискальной политики) действия МВФ носят дискриминационный характер, так как изменения начальной позиции для Венгрии были сравнительно небольшими, и это при том, что страна в прошлом жила с большим фискальным дефицитом, а это привело к формированию крупного государственного долга. В то время как в Венгрии основными экономическими проблемами являются нехватка ликвидности, дефицит банковского капитала и отсутствие консервативной фискальной политики, в Украине ухудшение экономического климата сделало очевидной негибкость обменного курса и недостаточный уровень капитализации банковской системы.

Рекомендации по монетарной политике также были существенно пересмотрены вследствие наступления наиболее острой фазы кризиса. При кризисе счета движения капитала, который переживают Украина и Венгрия, у властей вряд ли остаются альтернативы поднятию процентных ставок, чтобы увеличить стоимость спекулятивных атак, привлечь вложения капиталов, предоставляя инвесторам большую доходность, и восстановить пошатнувшееся доверие к валюте. Однако, и это особенно очевидно в случае с Венгрией, центральный банк не медлил со снижением процентных ставок, как только стабилизировался уровень доверия и улеглись инфляционные ожидания.

В то же время, учитывая тот факт, что нынешний кризис, в общем, не ассоциировался с широкой утратой доверия к валютам многих других развивающихся государств в мире, МВФ рекомендовал, чтобы общим направлением изменений монетарного регулирования было его ослабление с учетом очевидного давления дефляционных факторов. Мудрость такого подхода также подкрепляется тем фактом, что более высокие процентные ставки, наверняка, не будут эффективными в условиях резкого прекращения приплыва капитала, спровоцированного структурными изменениями баланса в других странах.

Структурные изменения также были сфокусированы исключительно на стабилизации финансового сектора, как основного условия достижения макроэкономической стабильности. Такие изменения были внесены для того, чтобы гарантировать выживание банковской системы путем рекапитализации жизнеспособных банков и закрытия тех, которые считаются нежизнеспособными и несистемными. Хотя регулирование процесса приватизации не затрагивается ни в одной из программ МВФ, есть надежда, что фокус все в большей мере будет смещаться в сторону достижения фискальной стабильности в среднесрочной перспективе.

Иван Чакаров, ведущий макроэкономист Nomura International, Ph.D (для УНИАН)