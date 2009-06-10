Политическая нестабильность погасила оптимизм инвесторов

По-прежнему негативное влияние на финансовый рынок Украины и, в частности, на фондовый рынок оказывает политическая нестабильность, которая полностью погасила все оптимистичные настроения у отечественных и зарубежных инвесторов.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он напомнил, что во вторник, 9 июня, на отечественном фондовом рынке продолжилась коррекция, которая сопровождалась снижением котировок практически всех листинговых бумаг. Внешний фон к открытию вчерашних торгов сложился не слишком позитивный: американские фондовые индексы закрылись в понедельник незначительным и разнонаправленным изменением, Европа продемонстрировала отрицательное изменение, нефть немного подешевела, отметил брокер.

По словам Е.ПШЕНИЧКИНА, с самого открытия во вторник котировки на Украинской бирже (УБ) развернулись в отрицательную зону, индекс биржи стал стремительно снижаться, достигнув к середине дня «минус» 4%. На ПФТС в это время активности зафиксировано не было вообще, отметил брокер. Он сообщил, что «ситуация здесь изменилась лишь во второй половине торговой сессии, когда на рынок хлынула волна распродаж». По информации брокера, наиболее подешевели те бумаги, которые за последние месяцы выросли больше всего, – «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Сумское НПО им. Фрунзе» и Шахтоуправление «Покровское» (бывшая шахта «Красноармейская-Западная №1»). Более привлекательными в глазах инвесторов сегодня были акции Крюковского ВСЗ – рост котировок на УБ на 0,53%, добавил он.

Как отметил брокер, в течение вчерашнего дня периодически возникали вспышки распродажной активности, однако этого было недостаточно для серьезной коррекции вниз по всему спектру бумаг. «Рынок, в принципе, вошел в боковое движение», - считает Е.ПШЕНИЧКИН. При этом активность игроков 9 июня была на значительно низшем уровне по сравнению с предыдущими сессиями, подчеркнул он.

Брокер напомнил, что по итогам вторника индекс УБ снизился на 2,91% с дневным объемом в 4,4 млн. грн. В свою очередь, индекс ПФТС опустился на 2,56% - до уровня в 445 пунктов, отметил он. Скорее всего, по мнению брокера, в ближайшие дни подобный сценарий торгов будет повторяться. На динамику рынка могут повлиять еженедельные данные министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, а также американская макроэкономическая статистика, прогнозирует Е.ПШЕНИЧКИН.