«Атлант-М» выплатил процентный доход

ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» (Киев) выплатило процентный доход по облигациям серий "А"-"В", сообщили УНИАН в пресс-службе АКИБ «УкрСиббанк», выступающего андеррайтером и платежным агентом выпусков.

Согласно сообщению, холдинг своевременно и в полном объеме осуществил выплату процентного дохода по облигациям обеих серий.

Процентный доход на девятый-двенадцатый периоды (до погашения) по облигациям обеих серий установлен на уровне 20% годовых, или 49,86 грн на одну облигацию.

Кроме того, в сообщении отмечается, что «Атлант-М» в декабре 2008 года в полном объеме осуществил выплату номинальной стоимости предъявленных к оферте облигаций серии "А", а в марте 2009 года - серии "В", что свидетельствует о высоком уровень ответственности перед держателями облигаций.

Напомним основные параметры выпусков: общий объем эмиссии 100 млн. грн. (две серии по 50 млн. грн.), номинал облигации - 1000 грн., процентный доход на девятый-двенадцатый процентные периоды по обоим сериям - 20% годовых в гривне; процентный период - 91 день.

Справка УНИАН. ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является структурным подразделением холдинга «Атлант-М» в Украине и не входит в портфель автомобильного бизнеса. Деятельность компании направлена на реализацию инвестиционных проектов по покупке и строительству автомобильных центров и не связана с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей.

«Атлант-М» – одна из самых крупных автомобильных компаний в СНГ, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Создан в 1991 году.

Автохолдинг является официальным дилером Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ, имеет собственный институт подготовки кадров, является крупным инвестором, спонсором и меценатом.