ПФТС провела делистинг облигаций Мегабанка и ООО «Караван»
16:41, 10 июня 2009Фондовый рынок
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Сообщение биржи
Совет директоров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» (ФБ ПФТС) принял решение провести делистинг облигаций ОАО «Мегабанк» и ООО «Караван».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС, соответствующее решение совет принял 3 июня.
Ценные бумаги исключены из котировочного списка второго уровня листинга.
Как пояснили в пресс-службе, основанием для делистинга стало завершение сроков обращения ценных бумаг.
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