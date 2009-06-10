ПФТС провела делистинг облигаций Мегабанка и ООО «Караван»

Сообщение биржи

Совет директоров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» (ФБ ПФТС) принял решение провести делистинг облигаций ОАО «Мегабанк» и ООО «Караван». Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС, соответствующее решение совет принял 3 июня. Ценные бумаги исключены из котировочного списка второго уровня листинга. Как пояснили в пресс-службе, основанием для делистинга стало завершение сроков обращения ценных бумаг.

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