ФГИ планирует продать 39,647% киевского ЦУМа
17:52, 10 июня 2009Фондовый рынок
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Начата подготовка к конкурсу
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к приватизационному конкурсу по продаже 39,647% ОАО «Киевский центральный универмаг».
Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 10 июня.
Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данного пакета.
Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 г., специализируется на розничной торговле.
39,647% акций компании на сегодня владеет Фонд госимущества Украины.
Правом собственности на здание ЦУМа по ул. Крещатик площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.
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