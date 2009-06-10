Рейтинг Дарницкого завода ЖБК понижен

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении кредитного рейтинга ОАО «Дарницкий завод ЖБК» (Киев) и выпуска процентных облигаций компании (серия "G") на сумму 5 млн. грн. с уровня uaА+ до уровня uaВВВ-.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Кредит-Рейтинга", прогноз рейтингов – негативный. Кредитные рейтинги внесены в контрольный список рейтингов.

Как отметили в агентстве, понижение кредитных рейтингов вызвано опасениями относительно способности компании своевременно и в полном объеме рассчитаться по обязательствам, а также ухудшением ликвидности в результате кризисных явлений на рынке недвижимости Украины.

По информации "Кредит-Рейтинга", исключение кредитных рейтингов из контрольного списка, а также их дальнейший пересмотр зависят от своевременности и полноты выполнения компанией обязательств по облигациям с учетом возможных взаимных договоренностей с собственниками облигаций о порядке осуществления платежей.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Справка УНИАН. ОАО «Дарницкий завод ЖБК» занимается производством сборных бетонных и железобетонных изделий, производством бетонных смесей, готовых к использованию.