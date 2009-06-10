Индекс ПФТС в среду вырос на 0,65%

Индекс ПФТС по результатам торгов в среду, 10 июня, вырос на 0,65% – до 448,62 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 5 млн. 708 тыс. грн.

Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов вырос на 0,78% – до 1116,72 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 4 млн. 606 тыс. грн.