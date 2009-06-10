Фондовый рынок США открылся ростом

Уолл-стрит в среду открылась ростом на фоне ралли на мировых рынках акций, локомотивом которого выступают бумаги сырьевого сектора, сообщает Reuters.

Поддержку рынку оказывает и новость о том, что Home Depot Inc, крупнейшая в мире сеть хозяйственных товаров, повысила прогноз прибыли на 2009 год. Акции компании выросли в начале торгов на 1,9 %.

Цены на нефть сегодня превысили 71 доллара за баррель на фоне данных о сокращении запасов "черного золота" в США и ослабления доллара. Снижение американской валюты привело и к росту цен на металлы, включая золото и медь.

Акции нефтяной компании Chevron Corp выросли на 1,6 %, а производителя алюминия Alcoa Inc - на 3,4 %.

"Это торги в расчете на рост инфляции. Доллар слабеет, это, несомненно, помогает сырьевым товарам", - говорит Питер БУКВАР, аналитик Miller Tabak & Co. "Создается впечатление, что (в экономике) все в порядке, но картину омрачает инфляция", - добавил он.