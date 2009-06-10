Президент больше не будет назначать председателя ФГИУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменения в статью 7 закона Украины «О приватизации государственного имущества» по урегулированию порядка увольнения председателя Фонда государственного имущества Украины».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 7 закона Украины «О приватизации государственного имущества» по урегулированию порядка увольнения председателя Фонда государственного имущества Украины» 20 мая.

Этими изменениями из закона исключена норма о том, что «председатель ФГИУ назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины при согласии Верховной Рады Украины».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эта норма противоречила Конституции Украины, поскольку к полномочиям парламента принадлежит назначение и увольнение по представлению премьер-министра Украины председателя ФГИУ.