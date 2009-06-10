Украинский рынок акций сегодня шел вслед за европейскими биржами

Серьезных факторов, которые могли бы способствовать значительному росту или падению украинского фондового рынка, на торгах в среду не наблюдалось, биржи руководствовались преимущественно динамикой европейских площадок, сообщил УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что отечественный рынок акций завершил среду умеренным позитивом, поднявшись менее чем на 1%. По словам эксперта, объемы торгов на Украинской Бирже (УБ) были небольшими: 223 сделки на 4,6 млн. грн. При этом А.БЛИНОВ отметил, что ни один из эмитентов на УБ 10 июня не продемонстрировал значительного роста, только акции «Райффайзен Банка Аваль упали» на 1,4% - до 0,35 грн. за акцию.

В то же время ПФТС, по его словам, в этот день опередила УБ по объемам.

Кроме того, эксперт сообщил, что «сегодня также состоялись значительные по размерам, но тяжело определяемые с точки зрения точных объемов внебиржевые торги».

Напомним, индекс ПФТС по результатам торгов в среду, 10 июня, вырос на 0,65% – до 448,62 пункта. Общий объем сделок на ПФТС составил 5 млн. 708 тыс. грн.

Индекс акций (UX) Украинской Биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 0,78% – до 1116,72 пункта. Общий объем сделок на бирже составил 4 млн. 606 тыс. грн.