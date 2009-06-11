Фондовые индексы США незначительно снизились

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 10 июня, продемонстрировали незначительный спад в пределах 0,27-0,38% на фоне опасений инвесторов, что повышение учетной ставки рефинансирования отрицательно скажется на затратах на товары производственного назначения и на потребительских расходах населения, сообщает РИА Новости. .

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,27%, достигнув 8739,02 пункта.

S&P 500 в среду упал на 0,35%, достигнув 939,15 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов понизился на 0,38% - до 1853,08 пункта.