Гройсман призвал Раду в январе принять законопроект о приватизации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду в январе 2018 года принять во втором чтении законопроект о приватизации, призванный обеспечить прозрачную продажу нестратегических госпредприятий. Об этом премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Правительство внесло законопроект о приватизации - о продаже нестратегических государственных предприятий, продаже прозрачной, конкурентный и эффективный... Давайте прекратим коррупцию в госкомпаниях. Давайте уже в январе поддержим этот законопроект", - сказал он.

Также премьер-министр призвал депутатов принять законопроект с максимально прозрачными правками.

"Я очень просил бы принять этот законопроект с максимально прозрачными поправками депутатов", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества (№7066).

Одобренный в первом чтении законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) – крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые – через электронную площадку Prozorro.

Главный экономический советник премьер-министра Украины, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош заявил о поступлении около 700 "опасных" правок к принятому Верховной Радой в первом чтении новому законопроекту о приватизации, которые могут "уничтожить" его суть.

20 декабря прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об обществах с ограниченной ответственностью". Законопроект позволяет усовершенствовать корпоративное управление в обществах с ограниченной ответственностью, создавать в них наблюдательные советы и заключать между участниками корпоративные договоры, что будет способствовать увеличению привлекательности данной формы ведения бизнеса для инвесторов. 25 мая текущего года парламент отправил законопроект на повторное второе чтение.