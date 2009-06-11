Индекс РТС ушел вниз

Индекс РТС в четверг переместился в отрицательную область, последовав за индексом ММВБ, который ушел в минус после роста на открытии. Об этом свидетельствуют данные бирж.

На 10.58 мск индекс РТС сократился на 0,41% - до 1117,15 пункта. Индекс ММВБ упал к этому времени уже на 1,06% - до 1121,71 пункта.

Как отмечают эксперты, многие участники рынка в четверг предпочитают зафиксировать прибыль перед длительными выходными, передает РИА "Новости"..