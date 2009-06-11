Акции Европы подросли

Рынки акций Европы незначительно выросли в начале торгов в четверг, при этом подъем котировок GlaxoSmithKline и UBS компенсировал снижение бумаг Rio Tinto, сообщает Рейтер. .

К 12.28 МСК общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,29 процента до 882,49 пункта после подъема на 1,2 процента накануне.

Наибольшую поддержку индексу оказали бумаги банков. Котировки UBS поднялись на 1,4 процента.

Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline выросли на 1,7 процента после того, как Morgan Stanley повысил рекомендацию по ним до "наравне с рынком" с "хуже рынка". Индекс акций компаний, работающих в сфере здравоохранения, поднялся на 1,1 процента.

Котировки горнорудной компании Rio Tinto, которые за последнюю неделю выросли примерно на 20 процентов, заметно опережая свой сектор, сегодня снизились на 0,7 процента.

Позже сегодня оказать влияние на ход торгов может статистика из США: в 16.30 МСК участники торгов ждут данных о розничных продажах и об обращениях за пособием по безработице в стране.

Британский фондовый индекс FTSE 100 к 12.30 МСК держался вблизи вчерашних уровней, показывая снижение на 0,1 процента, немецкий DAX вырос на 0,4 процента, а французский CAC 40 поднялся на 0,1 процента.