Минсемьи рекомендует уволить директора гостиницы «Спорт»

Коллегия Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины рекомендует досрочно расторгнуть контракт с директором государственного предприятия «Гостиница «Спорт», а также передать все материалы о результатах проверки гостиницы в Генеральную прокуратуру с ходатайством возбудить уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение коллегии сегодня озвучил министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, существует серьезная опасность того, что государство может потерять гостиницу из госсобственности.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что в гостинице продолжаются проверки КРУ и органов налоговой администрации. В результате проверок, проведенных министерством, было обнаружено, что у гостиницы нет устава.

В то же время руководство гостиницы за два года не выполнило ни одного приказа министерства, а также систематически не является на совещания.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины признала незаконными действия руководства гостиницы «Спорт», а также неправдивыми заявления и.о. генерального директора гостиницы Юрия СУПРУНЮКА о его избиении министром по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО.

5 мая Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что удалось остановить попытку вывести гостиницу «Спорт» из собственности государства. По его информации, руководство госпредприятия пыталось совершить сделку с целью незаконной приватизации гостиницы.

В свою очередь руководство гостиницы «Спорт» категорически отвергает обвинения Минсемьи в намерениях незаконным способом вывести гостиницу из собственности государства с целью его дальнейшей приватизации.