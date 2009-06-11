Аукционы по продаже "Прикарпатье-" и «Сумыоблэнерго» снова не состоятся

Аукционные торги по продаже 25,02%-ного государственного пакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС, а также по продаже 25% акций ОАО "Сумыоблэнерго" на Украинской межбанковской фондовой бирже, назначенные на пятницу, 12 июня, не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также уточнили, что следующие торги по этим пакетам акций состоятся, ориентировочно, через неделю.

Справка УНИАН. Фонд госимущества приказом от 27 февраля 2009 года №310 возобновил продажу блокирующих пакетов ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" и ОАО "Сумыоблэнерго". Стартовая цена госпакета " Прикарпатьеоблэнерго" была установлена в размере 230 млн. 781 тыс. грн., ОАО "Сумыоблэнерго" - 209 млн. 8 тыс. грн.