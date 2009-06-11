Рейтингование облигаций пока остается в силе

Обязательное требование к эмитентам о получении кредитного рейтинга на сегодня остается в силе, несмотря на решение о его отмене, принятое членами Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в начале июня 2009 года, сообщил УНИАН источник в ГКЦБФР.

По его информации, в настоящее время это решение комиссии находится на регистрации в Министерстве юстиции. При этом собеседник агентства спрогнозировал, что Минюст, скорее всего, откажет в его регистрации.

«Таким образом, для эмитентов облигаций продолжает оставаться обязательным требование о получении кредитного рейтинга», - сказал представитель ГКЦБФР, добавив, что в случае отказа Минюста Госкомиссия, скорее всего, предпримет новые шаги по отмене данного требования.