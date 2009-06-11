Индекс ПФТС снизился на 0,09%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 июня, снизился на 0,09% – до 448,22 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 10 млн. 596 тыс. грн.

Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,46% – до 1111,12 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 2 млн. 390 тыс. грн.