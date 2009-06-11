Альтана Капитал: рынок акций остается в боковом тренде

Украинский рынок акций остается в рамках бокового тренда, и факторов, способных вывести его, пока нет.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, «конъюнктура ведущих международных рынков в настоящее время остается умеренно позитивной».

Как отметил брокер, сегодня к открытию торговой сессии на отечественном рынке акций сложился смешанный внешний фон. Он напомнил, что публикация "бежевой книги" ФРС оказала негативное влияние на американский фондовый рынок в ходе вчерашней сессии. Опубликованные данные подтвердили проблемы в экономике США, охарактеризовав экономическую ситуацию в целом как "продолжающую оставаться слабой", сообщил брокер. Тем не менее, добавил он, к концу торговой сессии американские фондовые индексы смогли продемонстрировать устойчивость и частично восстановить потери.

По информации А.РЕПИНА, «динамика на украинском рынке акций в течение сегодняшнего дня была низковолатильной: снижение на открытии с последующим небольшим востановлением индексов и стабилизацией во второй половине дня». Голубые фишки сегодня продолжали торговаться в ранее сформированных диапазонах, сообщил брокер. По его словам, наиболее активно торговались акции Енакиевского металлургического завода и «Укрсоцбанка». Положительной динамикой на обеих биржах (ПФТС и УБ) отметились акции «Укрнафты» (+1,60%), отметил брокер.