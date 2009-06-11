ВР внесла изменения в Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке»

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 353 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» в части дополнения указанного закона нормами о порядке действий эмитента и инвесторов в случае признания эмиссии ценных бумаг недействительной или неутверждения эмитентом в установленные законодательством сроки отчета о результатах размещения ценных бумаг.

Кроме того, предусмотрено установить срок (60 дней), в течение которого должны быть утверждены результаты размещения ценных бумаг после завершения размещения ценных бумаг.