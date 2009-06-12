Торги в США завершились ростом фондовых индексов

Торги в США в четверг 11 июня завершились ростом фондовых индексов, сообщает k2kapital.

Инвесторы положительно отреагировали на результаты аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций и опубликованные макроэкономические данные, которые говорят о постепенной стабилизации ситуации в экономике.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 31,90 пункта, или на 0,4%, до 8771 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 5,74 пункта, или на 0,6%, на отметке 944,89 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite вырос на 9,29 пункта, или на 0,5%, и закрылся на отметке 1862 пунктов.

В среду был проведен аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций, в ходе которого наблюдался довольно высокий спрос на госбумаги. В результате, доходность казначейских облигаций снизилась, что принесло некоторую разрядку на рынок, обеспокоенный возможность роста процентных ставок в потребительском секторе. Высокая доходность госбумаг ведет к росту процентных ставок по кредитам и может затормозить выход американской экономики из рецессии.

Днем ранее был проведен аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций, после которого доходность по госбумагам взлетела до самого высокого уровня с прошлого октября.