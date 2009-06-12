Европейские фондовые индексы продолжили рост

Фондовые торги в Европе закрылись в четверг ростом индексов на фоне увеличения Международным энергетическим агентством прогноза по глобальному спросу на нефть и царящей среди инвесторов уверенности, что "дно" кризиса пройдено, сообщает k2kapital..

Акции GlaxoSmithKline выросли в цене на 3% после повышения Morgan Stanley рекомендаций по бумагам британской фармацевтической компании.

Бумаги Roche Holding подорожали на 2,2% после смены аналитиками рекомендаций по акциям швейцарского производителя лекарств до "выше рынка".

Цены на акции Electrolux увеличились на 4,1%, эксперты Goldman Sachs повысили рекомендации по бумаги компании на "покупать".

Стоимость бумаг Royal Bank of Scotland выросла на 5,5%, бумаги Lloyds подорожали на 2,3%, после сообщения в "Daily Telegraph" о том, что британское правительство рассматривает возможность продажи обмениваемых облигаций получивших господдержку банков.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,89% - до 887,78 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,57% - до 4461,87 пункта, немецкий DAX - на 1,11% - до 5107,26 пункта, французский CAC 40 – на 0,59% - до 3334,94 пункта.