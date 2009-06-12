Индекс Nikkei превысил отметку в 10 тыс пунктов

Торги на Токийской фондовой бирже завершились в пятницу ростом индекса Nikkei на 1,55%, что позволило ему впервые с 7 октября 2008 года превысить психологически важную отметку в 10 тысяч пунктов, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По мнению аналитиков, оптимизм инвесторов был обусловлен публикацией новых статистических данных о положении в экономике США, свидетельствующих об улучшении ситуации на рынке труда и увеличении объемов розничных продаж.

Индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, к концу торговой сессии набрал 154,49 пункта, остановившись на отметке в 10135,82 пункта.

Американские биржевые индексы по итогам торгов четверг закрылись ростом в пределах 0,37-0,61%.