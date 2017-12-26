"Киевэнерго" Ахметова разделили на две компании

Акционеры столичной энергоснабжающей компании «Киевэнерго» приняли решение о передаче 80% уставного капитала предприятия (21,673 млрд грн) новой компании – «ДТЭК Киевские электросети», которая будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей в столице после завершения процесса разделения «Киевэнерго» по видам деятельности.

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Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), данное решение было принято на внеочередном собрании акционеров 22 декабря 2017 года.

«Внеочередным общим собранием акционеров «Киевэнерго» в связи с реорганизацией общества путем выделения из него оператора системы распределения - «ДТЭК Киевской электросети» - принято решение о выпуске акций с целью конвертации 108 364 280 простых именных акций «Киевэнерго» номинальной стоимостью 0,25 грн каждая акция в 108 364 280 акций «Киевэнерго» номинальной стоимостью 0,05 грн каждая акция и 108 364 280 акций «ДТЭК Киевские электросети» номинальной стоимостью 0,2 грн каждая акция», - сказано в сообщении.

Отмечается, что уставной капитал «Киевэнерго» распределяется между «Киевэнерго» и ««ДТЭК Киевские электросети» следующим образом: уставный капитал «Киевэнерго» составит 5,418 млрд грн; уставной капитал «ДТЭК Киевской электросети» составит 21,673 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2017 года акционеры «Киевэнерго» приняли решение разделить компанию на два предприятия: одно будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, а второе – поставкой электричества.

Данное решение было принято с целью выполнения норм закона «О рынке электроэнергии», который предусматривает разделение генерации, передачи и поставки электроэнергии путем создания отдельных компаний до декабря 2018 года во всех облэнерго Украины.

3 апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». 8 июня этот закон подписал президент Петр Порошенко. Предполагается, что этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, а также будет выведена с рынка неэффективная генерация.

В начале ноября 2017 года в «Киевэнерго» сообщили, что компания планирует до декабря 2018 года завершить основные мероприятия по реорганизации бизнеса и созданию двух предприятий «ДТЭК Киевские электросети» и «Киевская энергоснабжающая компания».

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. За 9 месяцев 2017 года компания сократила убыток на 29,7% - до 999,7 млн грн.