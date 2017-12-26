Украина за год заработала на аренде госимущества более миллиарда гривень

Поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам 2017 года составили 1,041 млрд грн, сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

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«1 миллиард 41 млн грн получил госбюджет от аренды государственного имущества в 2017 году. Это один из лучших показателей фонда за все годы. И, собственно, этот показатель мы прогнозировали в начале года, исходя из имеющихся договоров аренды и перспектив заключения новых», - написал Трубаров.

Он отметил, что сегодня в базе фонда 5813 объектов, которые могут быть сданы в аренду. Они все размещены на сайте фонда в открытом доступе.

Как сообщал УНИАН, поступления в бюджет от аренды госсобственности в 2016 году составили 1,02 млрд грн, что на 16% меньше, чем в 2015 году.