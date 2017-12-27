Последний в году ОВГЗ-аукцион: Минфин одолжил гривни и евро на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 250,04 млн грн и 40,195 млн евро.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 85, 148 и 302 дня со средневзвешенной доходностью 16%, 15,93% и 15,85% годовых соответственно.

Средства в евро поступили от размещения облигаций на 525 дней с доходностью 3,95%.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 1,582 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в ходе аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в январе-ноябре 2017 года привлекло в госбюджет 27,697 млрд грн и 1,382 млрд долл.

По состоянию на 26 декабря объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 726,395 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 50% их общего объема.