Эксперт: в июне индекс ПФТС будет находиться в пределах 440-456 п.

В ближайшее время (вероятно, до конца текущего месяца) движение украинского рынка акций будет сосредоточено по индексу ПФТС в пределах 440-456 пунктов, по индексу UX - в пределах 1100-1180 пунктов, а цель будет зависеть от характера новостей и направления мировых фондовых площадок.

Такой прогноз озвучила в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее мнению, «для того чтобы индексы вышли за пределы верхних границ, инвесторам необходимы новые свидетельства оживления как мировой экономики, так и украинской, а также роста корпоративных прибылей». Как считает аналитик, таких конкретных фактов можно ожидать не раньше начала июля, когда начнется публикация результатов за первое полугодие 2009 года.

Е.ЕВДОЧЕНКО отметила, что украинский рынок акций сегодня открылся небольшим ростом основных фондовых индексов. По состоянию на 12:00 рост индекса UX составил 0,53%, индекса ПФТС – 0,20%, сообщила аналитик.