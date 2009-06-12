Эксперт: компании будут сокращать выплату дивидендов

В текущих условиях, когда ряд украинских компаний столкнулись с проблемой серьезной долговой нагрузки, дефицитом оборотных средств и показали отрицательный финансовый результат по итогам 2008 года, становится совершенно очевидным, что размер дивидендных выплат будет сокращаться в ближайшие годы, а ряд компаний и вовсе откажутся от их выплаты за прошлый год.

Такое мнение высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В частности, по ее словам, собственники ОАО «Мотор Сич», компании, которая достаточно стабильно выплачивала дивиденды в течение последних лет, приняли решение не выплачивать их за 2008 год и направить чистую прибыль на развитие производства.

В целом же применительно к Украине, практика выплаты дивидендов украинскими предприятиями не носит системного характера, сообщила аналитик. По ее словам, «только в последние годы и в большей степени для того, чтобы сформировать позитивный имидж в глазах потенциальных инвесторов и привлечь их внимание к активам компаний, дивидендная политика на предприятиях стала проводиться более активно».

Аналитик также отметила, что касаетельно государственных акционерных компаний, то они в принудительном порядке должны делать отчисления из прибыли в госбюджет по специально установленным правительственным нормативам. Так, напомнила она, в соответствии с Постановлением Кабмина №315 от 8 апреля 2009 года данные нормативы варьируются от 15% до 40% от прибыли. «Преференции в размере 15% установлены только в апреле текущего года и распространяются на предприятия Минтопэнерго и Минтранс, поскольку предприятия данных отраслей имеют значительную кредиторскую задолженность, остальные платят же по максимуму», - сказала Е.ЕВДОЧЕНКО.