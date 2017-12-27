Фонд госимущества в январе хочет продать 8 госпредприятий за 40 миллионов

Фонд государственного имущества Украины 17-23 января 2018 года проведет аукционы по продаже акций восьми предприятий общей ожидаемой стоимостью почти 40 миллионов гривень, сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, фонд планирует 17 января провести аукционы по продаже: 50% акций "Укрнефтепродукта" стоимостью 12,2 миллиона гривень, 6,3% акций (2,8 миллиона гривень) "Стебницкого горно-химического предприятия "Полиминерал", 45,8% акций (3 миллиона гривень) "Укрхудожпром", 25% акций (0,48 миллиона гривень) "Бориспольского предприятия Сортнасиннеовоч".

Также ведомство 19 января проведет аукционы по продаже 89,5% акций (1,28 миллиона гривень) "Белоцерковского завода резиновых технических изделий" и 12,64% акций (24 тысяч гривень) "Научно-технического испытательного цента Спектр-Т".

23 января ФГИУ проведет аукционы по продаже 48,9% акций (19,17 миллиона гривень) "Браиловской базы хранения и реализации средств защиты растений" и 6,46% акций (0,47 миллиона гривень) предприятия "Браиловское".

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2018 году планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 миллиарда гривень.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривень, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составляет чуть больше 1% от запланированных 17 миллиардов гривень в бюджете страны на 2016 год. В 2017 году также было запланировано получить от приватизации госпредприятий 17 миллиардов гривень.