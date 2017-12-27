"Нафтогаз" погасил выпущенные в 2013 году облигации на 4,8 миллиарда

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 21 по 26 декабря 2017 года осуществила погашение облигаций серий "А", "В" и "С" на 4,8 миллиарда гривень, выпущенные в 2013 году согласно постановлению Кабинета министров Украины от 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"На протяжении срока обращения облигаций "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме выполнял обязательства по выплате процентного дохода и обеспечению прав инвестора", - подчеркнули в компании.

Согласно сообщению, весь объем выпущенных облигаций, доходность которых составляла 10%, был выкуплен государственным "Ощадбанком".

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Кабинет министров одобрил выпуск трехлетних процентных облигаций НАК на 4,8 миллиарда гривень для рефинансирования долгов энергохолдинга.

В декабре 2016 года Кабмин разрешил "Ощадбанку" пролонгировать на год погашение данных облигаций.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.