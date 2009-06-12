Barclays продает свой инвестиционный отдел
За 13,5 млрд. долларов
Британская финансовая компания Barclays продает американской Blackrock свое подразделение по управлению активами, Barclays Global Investors (BGI), за 8,2 млрд. фунтов (13,5 млрд. долларов), сообщает BBC.
В результате сделки будет образована крупнейшая в мире компания по управлению активами. Часть многомиллиардной суммы Blackrock выплатит деньгами, часть - акциями.
Как считает обозреватель BBC Роберт ПРЕСТОН, прибыль от этой сделки защитят Barclays от возможных будущих потерь, которые компания может понести в связи с выданными кредитами и инвестициями.
Blackrock в результате этой сделки будет иметь контроль над активами общей стоимостью более 2,7 трлн. долларов.
19,9% в новой компании, которая получит название Blackrock Global Investors, будет принадлежать Barclays.