Barclays продает свой инвестиционный отдел

Британская финансовая компания Barclays продает американской Blackrock свое подразделение по управлению активами, Barclays Global Investors (BGI), за 8,2 млрд. фунтов (13,5 млрд. долларов), сообщает BBC.

В результате сделки будет образована крупнейшая в мире компания по управлению активами. Часть многомиллиардной суммы Blackrock выплатит деньгами, часть - акциями.

Как считает обозреватель BBC Роберт ПРЕСТОН, прибыль от этой сделки защитят Barclays от возможных будущих потерь, которые компания может понести в связи с выданными кредитами и инвестициями.

Blackrock в результате этой сделки будет иметь контроль над активами общей стоимостью более 2,7 трлн. долларов.

19,9% в новой компании, которая получит название Blackrock Global Investors, будет принадлежать Barclays.