Эксперт: на фондовый рынок негативно повлияла политика

На этой неделе на украинский фондовый рынок негативно влияла политическая нестабильность в стране, говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании ЗАО "Фондовая компания "Автоальянс-инвест".

По словам председателя правления компании Дмитрий ТАРАНЕНКО, на этой неделе котировки отечественных эмитентов ценных бумаг снизились в результате политической нестабильности в стране, однако от более значительного падения рынок удержал позитивный настрой других фондовых рынков и хорошие новости извне, среди которых эксперт назвал заявление лауреата нобелевской премии по экономике Пола КРУГМАНА о том, что рецессия в США может завершиться в этом году. Поддержку индексам также оказали сильная отчетность американского чип-мейкера Texas Instruments, увеличение промышленного производства в Великобритании в апреле и менее значительное по сравнению с предыдущим месяцем, майское снижение потребительских цен в Германии.

Тем не менее, по словам Д.ТАРАНЕНКО, рынок акций в настоящее время находится в боковом тренде. Фундаментальные факторы для подъема украинского фондового рынка отсутствуют. НБУ сообщил о превышении расходов украинских банков в январе-мае 2009 года над доходами на 7,1 млрд грн (доходы составили 61 млрд грн). В пятницу Госкомстат уведомил, что оборот предприятий оптовой торговли в Украине в январе-марте 2009 года в сопоставимых ценах уменьшился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.