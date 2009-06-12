Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,10%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 июня, вырос на 0,10% – до 448,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 15 млн. 899 тыс. грн.

Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,22% – до 1108,63 пункта, общий объем сделок составил 2 млн. 397 тыс. грн.