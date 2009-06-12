Разрешены сделки между клиентами одного брокера

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины разрешила проводить биржевые сделки между клиентами одного брокера.

Как сообщили УНИАН на фондовой бирже ПФТС, решение ГКЦБФР №246 от 5 марта 2009 года обеспечивает возможность осуществления соглашений между клиентами одной компании-торговца ценными бумагами.

По мнению представителей ПФТС, решение ГКЦБФР позволяет создать более комфортные условия для работы на «рынке заявок» и сделать услуги участников биржи более доступными для клиентов.

Данное решение комиссии зарегистрировано в Минюсте 1 июня 2009 года и вступило в силу 11 июня этого года.