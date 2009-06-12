BNP Paribas приобрел 19,74% акций «УкрСиббанка»

ЗАО «Украинская металлургическая компания» продало BNP Paribas 19,74% акций АКИБ «УкрСиббанк» (Харьков), говорится в сообщении банка в официальной системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в частности, по состоянию на 12 июня, размер пакета акций, который принадлежит акционеру BNP Paribas увеличился на 19624068753 акции, или на 24,49%, и составляет 60475068753 акции, или 75,499% уставного фонда.

В то же время размер пакета простых именных акций, принадлежащего ЗАО "Украинская металлургическая компания", уменьшился на 15819318653 акции, или на 19,749%, - до 15819318653 акции, или 19,749% уставного фонда.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas (51%) и ЗАО «Украинская металлургическая компания» (39,49754%). Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.