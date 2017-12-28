Госбюджет-2017 получил от приватизации в 5 раз меньше запланированного

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2017 года составили 3,376 млрд грн, что является лучшим показателем с 2012 года, сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров.

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«Приватизация обеспечила 3,376 млрд грн, и это лучший показатель с 2012 года», - написал Трубаров.

Также он отметил, что поступления от аренды госимущества составили 1,52 млрд грн, а от дивидендов, уплаченных компаниями, которыми управляет фонд – 917,3 млн грн.

«В 2017 году Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет более 5,345 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году», - отметил глава ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составила чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн в бюджете страны на 2016 год. В 2017 году также было запланировано получить от приватизации госпредприятий 17 млрд грн.

Фонд госимущества в 2018 году планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 млрд грн.